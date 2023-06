Max Verstappen wint eenzame race in Canada en evenaart legendarische Ayrton Senna

Een onfortuinlijke Canadese vogel was na twaalf rondjes de enige die in de buurt kwam van de auto van Max Verstappen. Spannender werd het op het Circuit Gilles Villeneuve niet voor de Limburger, op weg naar een zakelijke overwinning die alleen puur cijfermatig eeuwigheidswaarde kreeg.

Hij heeft er zelf weinig mee, de Limburger leeft van actie op de baan, gas geven, inhalen en presteren onder druk. Cijfers, daar moet je hem vooral niet teveel naar vragen. Die bestaan voor de fans, de journalisten en de geschiedenisboeken. Alsof zijn duizelingwekkende leven veel te snel gaat om de grootsheid van al zijn records volledig te bevatten. Maar natuurlijk ging het in Canada drie dagen lang over zijn statistieken, wetende wat komen ging. Een sterke start, weggereden bij cracks Fernando Alonso (tweede op bijna tien tellen) en Lewis Hamilton (derde) die vooral druk met elkaar waren, 70 rondjes gecontroleerd, voor en na de safety car.

Verstappen rijdt een vogel aan

Zo legde hij het fundament onder zijn historische 41ste overwinning in de Formule 1. Daarmee evenaarde de pas 25-jarige Nederlander de legendarische Ayrton Senna, de virtuoze Braziliaan die eind jaren ’80 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw ook tot 41 zeges kwam. Een van de grootste helden van de sport, volgens velen de beste ooit. In 1988, 1990 en 1991 ’s werelds beste. ,,Een geweldige prestatie, maar je kunt het natuurlijk niet echt vergelijken”, vertelde Verstappen, ook hard op weg naar titel nummer drie. Andere tijden, immers. ,,En er zijn nu veel meer races dan vroeger, dus ik kijk zelf niet zo naar die aantallen. Maar natuurlijk kon ik me vroeger als klein ventje niet voorstellen dat ik ooit in die lijstjes zou staan.”

Senna verongelukte in 1994 op zijn 34ste tijdens de GP op Imola, net begonnen aan zijn elfde F1-seizoen. Verstappen is nu negen jaar jonger dan de Braziliaan ooit werd en ook pas bezig aan zijn negende seizoen. Nog altijd redelijk vroeg in zijn carrière staan er nog maar vier Formule 1-coureurs boven hem, qua zeges: Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) en Alain Prost (51). Maar de vraag is hoe lang nog? Drie van die vier gaan niet meer winnen en ook de recordhouder heeft al sinds eind 2021 geen succes meer bijgeschreven op zijn rijke cv. ,,Max heeft nog een heel lange carrière in het vooruitzicht, dus mijn record gaat er uiteindelijk ook aan”, wist Hamilton in Canada al te vertellen. ,,En uiteindelijk bestaan records daar ook voor, om ze af te pakken.”

Verstappen komt als winnaar over de streep

Hamilton weet dat zijn regeerperiode is geweest. De Formule 1 beleeft anno 2023 het tijdperk-Max en daarin is het slecht gedijen in de schaduw. Daar is de Nederlander simpelweg veel te constant voor. De tweevoudig wereldkampioen verlengde in Canada zijn streak van races waarin hij WK-punten scoorde naar 27. De laatste keer dat hij de finish niét haalde? Begin vorig seizoen, bij zijn uitvalbeurt in Melbourne.

Het was tijdens de vier vette jaren van Sebastian Vettel, dat Red Bull Race voor het laatst zo’n succesperiode beleefde. Vettel en Verstappen, het zijn de machines achter de meeste Red Bull-zeges. Vettel won er 38 namens de formatie, Verstappen scoorde in Montréal dus zijn 41ste. Met ook nog 9 zeges van Mark Webber, 7 overwinningen van Daniel Ricciardo en de 5 recente zeges van Sergio Pérez mocht daarom in Canada de vlag uit bij het team van Christian Horner, Helmut Marko en de financierende familie Mateschitz.

Volledig scherm © Formula 1 via Getty Images

Verstappen scoorde in Noord-Amerika de 100ste overwinning voor het Oostenrijks-Britse team, dat pas sinds 2005 actief is. Slechts vier constructeurs deden het sinds 1950 beter: Williams (114 zeges), Mercedes (125), McLaren (183) en Ferrari (242). Waar het winstpercentage van die vooral historisch sterk presterende teams echter alleen maar afneemt, groeit dat van Red Bull al drie seizoenen stevig door. Vooral dankzij Verstappen, die in Canada weer eens liet zien dat hij ook aan Sergio Pérez (zesde na een mislukte kwalificatie) geen kind heeft. De Mexicaanse dertiger droomt vooral van succes, Verstappen heeft er een abonnement op. Race na race na race.

,,Het was zo gemakkelijk nog niet, want de banden kwamen niet makkelijk op temperatuur", zei een glimlachende Verstappen na afloop. ,,Maar het is ons gelukt. De 100ste overwinning voor het team, dat is ongelofelijk. Ik had zelf ook nooit verwacht dat we over deze getallen zouden praten.” Of hij een spannendere strijd had verwacht in Montréal? ,,Nee, dit was wel wat ik verwachtte. Het gat was misschien iets minder groot omdat het zo moeilijk was om grip in de banden te houden. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Volledig scherm © AP

