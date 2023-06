Max Verstappen wéér op zijn best in de regen, ook Nico Hülkenberg op eerste rij na ‘wilde’ kwalificatie

Wat op Circuit Gilles Villeneuve nog begon met langzaam opdrogend asfalt, eindigde in Q3 in stevige regen. Het was glibberen en glijden, op het verraderlijke stratencircuit op het eiland midden in de St. Lawrence River. Omstandigheden waarin Max Verstappen op zijn best is. Waar teamgenoot Sergio Pérez voor de derde keer op rij niet wist door te dringen tot de beste tien, wist de Nederlander steeds alle problemen te omzeilen. Op tijd gewisseld naar de slicks in Q2, met al wel een rappe tijd op de klok op de intermediates.