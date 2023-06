Max Verstappen wéér op eenzame hoogte: ‘Nooit verwacht over deze aantallen te praten’

Met video'sDe zesde overwinning van het seizoen kwam voor Max Verstappen nooit in gevaar in Canada . Negen tellen had hij uiteindelijk op eerste achtervolger Fernando Alonso. Toch zei de WK-leider, die de legendarische Ayrton Senna evenaarde met 41 GP-zeges, na de race dat het zo gemakkelijk allemaal nog niet ging.

,,Omdat we de banden niet gemakkelijk op temperatuur kregen", aldus een glimlachende Verstappen direct na afloop. ,,Maar het is ons gelukt. De 100ste overwinning voor het team, dat is ongelofelijk. Ik had zelf ook nooit gedacht dat we over deze getallen zouden praten.” Of hij een spannendere strijd had verwacht in Montréal? ,,Nee, niet per se. Het gat was misschien iets minder groot omdat het zo moeilijk was om grip in de banden te houden. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”

,,Het was heel koud vandaag, dus de banden kwamen steeds net niet in het juiste ‘venster’ en bleven zo steeds net te koud", gaat Verstappen bij Viaplay nog even verder op het gestoei met de banden. ,,Op de mediums had ik daarna weer een iets beter gevoel. Kijk, wij moeten het normaal hebben van de bandenslijtage. Wij zijn altijd heel goed op de banden, maar vandaag werkte dat een beetje tegen ons. Maar uiteindelijk winnen we hem nog steeds met een voorsprong van 9 seconden.”

Toen Michael Schumacher in 2000 zijn 41ste zege boekte en de vraag kreeg of het hem veel deed dat hij op gelijke hoogte was gekomen met Senna, brak hij in tranen uit. Hij werd overmand door emoties door de gedachte aan Senna, die in 1994 verongelukte door een crash tijdens de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Imola.

Verstappen is heel wat nuchterder. Records zeggen hem weinig en hij vindt vergelijkingen met de helden van weleer mank gaan. De coureurs rijden tegenwoordig veel meer races en de ene coureur zit eerder in een winnende auto dan de ander, gaf hij in aanloop naar de race in Canada aan. Na de race herhaalde hij dat hij niet bezig is met records. ,,Ik wil gewoon winnen en ervan genieten dat het nu zo goed gaat”, zei hij. ,,In dit type weer zou ik liever wat agressiever rijden, maar dat kon ik niet.”

Dit zei teambaas Christian Horner na de nieuwe zege

Volledig scherm Max Verstappen viert feest op het podium. © Getty Images via AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.