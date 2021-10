Max Verstappen viert feest met Honda: ‘Het wordt echt speciaal’

,,Vorig jaar was het niet het beste weekend voor ons als team”, zegt Verstappen. ,,Maar ik denk dat het dit jaar heel andere omstandigheden zullen zijn. Hopelijk zal het asfalt wat meer grip hebben. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe competitief we daar zijn.” Bij de editie van 2020 zorgde regen voor moeilijke omstandigheden. Door een beroerde start viel de Limburger destijds ver terug en later schoot hij ook nog een keer van de baan. Na afloop bleek dat de Red Bull van Verstappen verkeerd stond afgesteld.

Aanvankelijk stond de Grand Prix van Japan gepland, maar deze race vanwege corona geschrapt. Dat zou een thuisrace voor Honda zijn geweest. De Red Bull-bolide van Verstappen is in Turkije dit keer daarom uitgerust met speciale kleuren. Als eerbetoon aan Honda rijdt Red Bull nu in een wit met rode bolide. Honda is sinds 2018 de motorleverancier van de Oostenrijkse renstal. ,,Ik hoop dat de fans de speciale livery, die we dit weekend op de auto hebben, mooi zullen vinden", aldus Verstappen op zijn eigen website.

Verstappen vindt het speciaal dat Red Bull voor een bijzondere auto heeft gekozen. ,,Voor ons als team is het jammer om de GP van Japan te missen, maar het is gaaf dat we in plaats daarvan iets in Turkije kunnen doen om het te vieren. Het wordt echt speciaal, dus ik kijk ernaar uit.”

Verstappen kan zondag in Turkije de leidende positie in de strijd om de wereldtitel weer overnemen van regerend kampioen Lewis Hamilton. Het verschil is met nog zeven races te gaan twee punten in het voordeel van de Brit.

