Max Verstappen vecht met auto en blijft in Zandvoort voorlopig steken op achtste plaats

De tweede sessie op het oranje gekleurde circuit kon pas een kwartier later van start gaan dan gepland was. Dat had alles te maken met de kwalificatie van de Formule 2, die door een paar crashes stevig uitliep. Daardoor moest Max Verstappen nog wat langer binnen blijven, iets wat hij sowieso al het grootste gedeelte van de dag had gedaan na zijn uitvalbeurt in de eerste training. Het team van Red Bull was genoodzaakt zijn versnellingsbak te vervangen, maar omdat het een reeds gebruikte ‘vrijdagbak’ was die er de brui aan gaf leverde hem dat geen gridstraf op.

Toen de klok dan eindelijk begon te lopen was het Verstappen die als een van de eersten het asfalt opzocht. Hij had wat in te halen en opende VT2 op softs, wat hem al vroeg de snelste tijd opleverde: 1.13,465. Ook op mediums lukte het een aantal coureurs echter om al vrij snel daarna harder te gaan, waardoor Verstappen (inmiddels verbeterd naar 1.13,042) weer uit de top van de tijdenlijst verdween. Charles Leclerc (1.12,345) en Carlos Sainz 1.12,349) eisten respectievelijk P1 en P2 voor zich op met daarachter Lewis Hamilton en Lando Norris, die met het team van McLaren voorlopig een solide indruk maakt.

In de slotfase kwam de sessie stil te liggen nadat Yuki Tsunoda zijn Alpha Tauri in de grindbak had ingegraven. Nog 4 minuten bleven er over voor Verstappen over om er een schepje bovenop te doen, maar daar slaagde hij niet in. Op gebruikte banden reed hij als eerste de pitstraat uit, om in vrije lucht niet tot een verbetering te komen. Duidelijk was dat de Nederlander hard moest werken in de Red Bull en het morgen beter moet richting de kwalificatie.