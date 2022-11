Max Verstappen uitgesproken over aanvaring met Lewis Hamilton: ‘Dacht dat vorig jaar achter ons lag’

Door Arjan Schouten



Vijf tellen kreeg hij aan zijn broek. Die straf vond hij sowieso belachelijk, maar nog meer ergerde Max Verstappen zich aan het handelen van Lewis Hamilton, met wie hij vroeg in de Braziliaanse GP in botsing kwam tijdens een inhaalactie. Het was het eerste robbertje vechten tussen de twee, sinds de wereldtitelstrijd van vorig jaar. En volgens Verstappen ligt dat veelbesproken gevecht van toen toch nog bijzonder gevoelig bij Hamilton. ,,Na vorig jaar had ik gedacht dat dit wel achter ons lag, dat we gewoon konden racen tegen elkaar. Maar eenmaal naast elkaar, voel je het als een coureur ruimte laat of niet en er was van zijn kant nul intentie om ruimte voor me over te laten.”