Max Verstappen tussen de Ferrari's in openingstraining, Carlos Sainz het snelst

Opvallend om te zien was dat Ferrari en Red Bull Racing hun openingstraining op een andere manier invulden dan de andere teams. De twee beste constructeurs van het moment besloten meteen de zachtste bandensoort in te zetten, waar anderen nog voor mediums of hard rubber kozen en later de overstap maakten. Meermaals wisselden Max Verstappen en de Ferrari’s elkaar bovenaan de tijdenlijst af, met uiteindelijk Charles Leclerc als snelste coureur in het eerste gedeelte.