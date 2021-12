Max Verstappen troeft Lewis Hamilton ook af in verkiezing onder teambazen

Aan de verkiezing van de Formule 1 deden de bazen van alle renstallen mee, onder wie Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull). Zij dienden allemaal een top 10 in. De puntentelling was hetzelfde als in de races, uiteenlopend van 25 punten voor de nummer 1 tot 1 punt voor de nummer 10.



Verstappen kreeg 213 punten, Hamilton 192. Daarmee is de voorsprong van de Nederlander groter dan in de strijd om de WK-titel. Toen alle stofwolken twee weken geleden in Abu Dhabi waren opgetrokken had Verstappen namelijk 8 punten voorsprong: 395,5 om 387,5.



De Brit Lando Norris (McLaren) eindigde met 110 punten als derde in de verkiezing. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, haalde de top 10 niet.