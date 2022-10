Max Verstappen troeft gridstraf incasserende Leclerc af in laatste vrije training

Femke Bol volgt Sifan Hassan op als beste Europese atlete van het jaar

Femke Bol is in de Estse hoofdstad Talinn uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar 2022. De 22-jarige Amersfoortse won op de EK in München drie keer goud. Ze kreeg de voorkeur boven de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majoetsjich.

