Max Verstappen toch voor tweede keer wereldkampioen na verwarring over punten in Japan

Met samenvattingMax Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel binnen. De Nederlander won een chaotische, regenachtige race in Japan terwijl Charles Leclerc zijn tweede plaats door een bestraft slippertje af moest staan aan Sergio Pérez. Zijn waanzinnige seizoen is daarmee op een prachtig moment bekroond.

Wereldkampioen. Dat Max Verstappen het dit seizoen wéér zou worden, leek al een tijdje vast te staan. En nu is het zover. Op een voor hem prachtige plek. In Japan, het land van zijn motor-leverancier Honda. Op het circuit van Suzuka, waar hij in 2014, drie dagen na zijn zeventiende verjaardag zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto reed tijdens een vrije training voor Torro Rosso, het team waar hij het jaar erna voor zou uitkomen.

Spierballen toonde Verstappen vanaf het begin. Toen zijn concurrent Charles Leclerc op het natte asfalt van het circuit van Suzuka beduidend beter weg kwam dan hij, zag je hem aan het begin van de eerste bocht ineens naar voren schieten. Veel later remmend, vertrouwend op voldoende grip in de buitenbocht hield hij de Ferrari-coureur alsnog achter zich. Daadkrachtig hield hij daarmee het heft in eigen hand in zijn jacht op zijn twaalfde overwinning van het jaar.

Euforie in het kamp van Red Bull na de tweede wereldtitel voor Max Verstappen. Lees alle reacties hier.

Achter de twee topcoureurs van dit seizoen, ging er echter vrij snel van alles mis. Interessant in de strijd om de wereldtitel, was de fout van Leclercs teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard verloor de controle over zijn Ferrari volledig, crashte en viel uit. Daarmee verloor Leclerc het ‘schild’ achter hem en kon Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez in theorie druk zetten op plek 2 in de race. Een één-tweetje van Red Bull zou Verstappen immers de wereldtitel opleveren, zou Leclerc tweede worden achter de Nederlander, moest die ook nog de snelste raceronde rijden om de titel nu al te claimen.

Maar na de uitvalbeurt van Sainz volgde een rode vlag. En regen. Veel regen, waardoor er lange tijd geen actie meer kwam op de baan. En in die periode van inactiviteit, waren er twee onderwerpen van belang. In eerste instantie uiteraard de vraag of er nog geracet zou gaan worden. En of de race op een normale manier zou kunnen eindigen. Als dat het geval was, zou het volledige aantal punten aan het einde worden toegekend aan de top-10 en dat was cruciaal voor het verloop van het wereldkampioenschap.

Maar daarnaast was er ook nog een opvallend incident met AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. De Fransman, vanuit de pitstraat gestart en al snel gedwongen tot een pitstop, omdat hij een stuk reclamebord op zijn auto had gekregen, was nog op de baan toen hij een takelwagen zag die de auto van Sainz moest opruimen. Het wekte grote woede bij Gasly. Begrijpelijk, want met het slechte zicht door de regen zorgt dat voor een levensgevaarlijke situatie. In 2014 crashte Jules Bianchi, ook op het circuit van Suzuka, na een botsing met een takelwagen. Bianchi overleed in 2015, na maanden in coma te hebben gelegen. Dit keer bleef het in Japan bij woedende reacties, waaronder van de vader van Bianchi.

Bekijk het moment van Gasly met de kraan

Hoe dan ook kon de grand prix na een lange pauze nog worden hervat. Driekwartier voordat de race geëindigd moest zijn, werd de procedure voor de herstart in gang gezet, achter de safetycar. Gestart op regenbanden, hield Verstappen Leclerc vervolgens eenvoudig achter zich. En nadat de coureurs naar intermediate-banden waren gewisseld, reed de Nederlander heel snel bij zijn concurrent weg.

Die raakte ver achter Verstappen met Pérez in gevecht om de tweede plek. Dat duel was van enorm belang in de strijd om de wereldtitel. Als Pérez tweede zou worden, zou Verstappen genoeg punten uitlopen om de titel veilig te stellen. Die tweede plek kwam uiteindelijk in handen van Pérez doordat Leclerc een straf kreeg. Vlak voor de finish raakte de Monegask even van de baan, sneed af en hield de Mexicaan zo achter zich. Daarvoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden waardoor hij derde werd en Pérez tweede.

En zo hoorde Verstappen tijdens de interviews na afloop, toen de straf aan Leclerc werd uitgedeeld en dat de uitslag veranderde, dat hij weer wereldkampioen was. Daarmee heeft hij weer een prachtig nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Nederlandse sportgeschiedenis die hij toch al aan het schrijven is.

Verstappen krijgt te horen dat hij kampioen is en viert feest

