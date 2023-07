Max Verstappen staat door het fictieve raceteam van Brad Pitt en Lewis Hamilton op Silverstone even in de schaduw

Met foto's Jutta Leerdam krijgt als eerste vrouwelij­ke sporter beeld in Madame Tussauds in Amsterdam

Jutta Leerdam heeft sinds vandaag haar eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. De 24-jarige schaatsster uit ‘s-Gravenzande is daarmee de eerste vrouwelijke sporter die een beeld krijgt in het museum aan de Dam.