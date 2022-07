Max Verstappen scheurt na pirouette nog naar tweede plek, Carlos Sainz pakt eerste pole

Met video'sEen jaar na de veelbesproken crash na contact met Lewis Hamilton kan Max Verstappen op jacht naar revanche op Silverstone. In de Britse regen liet de Limburger zijn fans even schrikken met een pirouette vroeg in Q3, maar hij herstelde zich daarna sterk met een plaats op de eerste startrij, naast polesitter Carlos Sainz.

Door Arjan Schouten



Eens te meer bleek regenwater het beste instrument om Formule 1 nóg leuker te maken. Met bakken tegelijk kwam het hemelwater boven Silverstone uit de grijze lucht vallen, toen de kwalificatie op het punt van beginnen stond. Goddank mocht het kwalificatiefeest dit keer wel doorgaan op het brede Britse asfalt, want wat de heren coureurs in Q3 lieten zien behoorde tot het beste wat de wereld dit seizoen zag. Verraderlijke omstandigheden, onvoorspelbaar voor de teams. Dus draaiden de tien beste coureurs rondje na rondje na rondje, in plaats van alles zetten op twee runs.

Lange tijd leek Max Verstappen de beste papieren te hebben, tot drie keer toe kegelde hij een van de coureurs van Ferrari van P1 af. Maar toen het met nog minder dan een minuut te gaan een gelopen koers leek, kwam Carlos Sainz zowaar nog onderdoor voor zijn eerste pole position ooit. Dat hij in zijn ultieme poging kort van het gas moest vanwege een gele vlag, hielp de Nederlander ook niet.

Bekijk de ontknoping van de kwalificatie

Dat Verstappen überhaupt nog in de positie kwam om voor pole te knokken, was al bijzonder. De kampioenschapsleider verloor vroeg in Q3 zijn auto op het natte asfalt, draaide 360 graden in de rondte, maar alsof er niks gebeurd was, vond hij snel weer de controle, waarna hij een ogenblik later meteen de snelste ronde noteerde. Wat hij nog twee keer deed, maar in het slot bleek Sainz toch een tiende van een seconde sneller. ,,Dank dat jullie allemaal zijn blijven zitten”, richtte de Spanjaard van Ferrari zijn dankwoord meteen aan het doorweekte publiek op de tribunes die niet overdekt zijn. ,,Al zijn jullie dit weer natuurlijk wel gewend hier. Dit is heel speciaal, zeker om die eerste pole op een nat Silverstone te noteren.”

Bekijk de spin van Verstappen in Q3

Kan Sainz, die in zijn rug gesteund wordt door teammaat Charles Leclerc op P3, morgen op jacht naar zijn eerste zege? ,,Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik op een uitstekende positie sta. Al zal Max ook snel zijn.”



Die Verstappen deed zijn verhaal terwijl het publiek hem uitjouwde. Hij zorgde voor spektakel op de baan, maar de seizoensontknoping van vorig jaar in Abu Dhabi - waar hij Lewis Hamilton van een achtste titel hield - wordt hem nog altijd niet in dank afgenomen in Engeland. ,,Het was tricky, vandaag. Je moest op juiste moment op de baan zijn”, merkte Verstappen. ,,Q3 blijft altijd een beetje een loterij onder dit soort omstandigheden. Maar dat we nog op de voorste rij staan, is gewoon goed hier, prima.”



,,Ik ben ook blij voor Carlos", richtte de wereldkampioen zich ook nog even tot zijn oud-teamgenoot. ,,We vechten al het hele jaar en zitten zo dicht op elkaar. Hopelijk kunnen we allebei een mooie race rijden morgen.” En over die 360: ,,Ik moest de banden een beetje opwarmen.”

Volledig scherm Max Verstappen feliciteert Carlos Sainz. © REUTERS

