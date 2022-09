Max Verstappen rekent niet op wereldtitel in Singapore: ‘Ik heb heel veel geluk nodig’

Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de Grand Prix van Singapore

Max Verstappen heeft zichzelf door zijn overwinning in Monza op matchpoint gezet. Op 2 oktober kan hij, in Singapore, voor de tweede keer wereldkampioen worden. Oei, dat wordt dus de wekker zetten? Nou nee, vanwege de avondrace op het Marina Bay Circuit speelt alles zich in de Nederlandse middag af.

