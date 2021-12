Max Verstappen ramt muur en loopt pole mis: ‘Boos op mezelf’

Max Verstappen ramde met pole position in het zicht zijn auto in de muur. En dus ging Lewis Hamilton ervandoor met de beste startpositie op het stratencircuit van Jeddah. ,,Ik heb geen idee hoe groot de schade is.”

,,Voor mijn gevoel remde ik bij die bocht telkens op hetzelfde moment”, keek de kopman van Red Bull Racing bij de persconferentie terug. ,,Maar ik blokkeerde. Ik probeerde de ronde nog af te maken, maar ik raakte de muur. En dat is bijzonder teleurstellend, want ik had graag vooraan gestart. Vanaf P3 is het iets moeilijker, maar ook nog niet onmogelijk. We weten bijvoorbeeld nog niet hoe de banden morgen zullen reageren. Ik wil deze race nog steeds winnen, al weten we nog niet precies hoe de auto eraan toe is.”

Verstappen was op het smalle stratencircuit bezig aan een fabelachtige ronde, volledig op de limiet. ,,Ik zag al dat het een snelle ronde was. Toch benaderde ik het niet anders dan normaal in de kwalificatie. Het was een goede ronde, ik had er echt lol in. Als je het dan niet kan afmaken, is dat zo teleurstellend. Maar het geeft me ook hoop. In Qatar zaten we er bijna een halve seconde achter, hier maken we een goede kans.”

,,Het is leuk om hier te rijden, maar die blinde bochten met verkeer zijn wel tricky. We zijn hier natuurlijk ook pas voor het eerst. Ook als je bijvoorbeeld de muur raakt, kan je terug de baan op schieten en een crash veroorzaken. Het is gevaarlijk, maar wel leuk om te rijden.”

Verstappen kon na afloop niet anders dan de hand in eigen boezem te steken. Het lukte hem zelf simpelweg niet de auto uit de muur te houden. ,,Mensen die me kennen weten dat ik altijd heel kalm ben geweest. Maar vandaag ben ik wel boos op mezelf. Al zijn er natuurlijk nog twee races te gaan. Het is een mooie, opwindende strijd. Je weet niet wie het snelste gaat zijn, dat is mooi.”

Hamilton: ‘Eén van de meest intense kwalificaties’

Ook Lewis Hamilton, die door de crash van Verstappen pole greep, vertelde zijn handen vol te hebben aan het stratencircuit. ,,Wat een moeilijk circuit is dit. Het is hier erg ingewikkeld om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. De Bulls zijn wel sneller hier, maar ik ben trots op het werk dat we hebben gedaan. Dit was één van de meest intense kwalificatiesessies in lange tijd. Maar wel hartstikke leuk. Je zag het ook aan Max: het is een complex circuit, iedereen zit op de limiet."

Op een circuit dat gebouwd lijkt voor Mercedes, zat Red Bull Racing er vandaag plots weer helemaal bij. ,,Ik had het zwaar in Q1 en Q2. We zaten er aanvankelijk naast en ik worstelde met de auto, ook nog in de eerste run van Q3. De laatste ronde was alles of niets, maar nog steeds had ik gehoopt sneller te kunnen. Beter kon het uiteindelijk niet.”

