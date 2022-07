Max Verstappen over gedrag van fans: ‘Ik heb schokkende dingen gelezen en dat is niet oké’

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix in Oostenrijk gereageerd op de berichten omtrent het onacceptabele gedrag van fans in Oostenrijk. ,,Ik heb schokkende dingen gelezen en dat is niet oké.”

Vrijdag al schoot het bij velen in het verkeerde keelgat dat er luid gejuicht werd toen Hamilton crashte. En op de ochtend van de race kwam de Formule 1 met een statement naar buiten over ‘compleet onacceptabel gedrag’ van sommige fans. Ze hadden zich vrouwonvriendelijk, racistisch en homofoob uitgelaten richting anderen.

,,Dat is natuurlijk helemaal niet goed’’, was Verstappen duidelijk over de gebeurtenissen in het publiek. ,,Dit soort dingen zou niet mogen gebeuren. Ik heb schokkende dingen gelezen en dat is niet oké. Maar dit zou ik niet eens moeten hoeven zeggen. Een normaal mens zou zich niet op deze manier gedragen en weet dat ook.”

De Nederlander zocht naar een oorzaak voor het gedrag: ,,Het is geen excuus, maar ze kijken de races en gaan daarna feesten en veel alcohol drinken. Daar ga je domme dingen van doen. Ze moeten gewoon zorgen dat ze op tijd stoppen met drinken en naar bed gaan voordat ze domme dingen doen.’’

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP

Quote Dit is laf gedrag Jan Lammers

Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix veroordeelt de misdragingen van racefans bij de Grote Prijs van Oostenrijk ,,van alle kanten”. ,,Dit is laf gedrag, zo moet je niet willen zijn”, zei Lammers. ,,De mensen die dit deden, waren Oranjefans. Maar dat betekent niet dat iedere Oranjefan zo is. Meestal gaat het om een kleine kern die zich misdraagt. Het is belangrijk dat zij om zich heen gecorrigeerd gaan worden om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren.”

,,Het belangrijkste is dat we elkaar aanspreken op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Als mensen teveel drinken, is dat hun eigen keuze. Maar je hebt wel de plicht jezelf te blijven gedragen en een evenement zo aangenaam mogelijk te maken voor elkaar. Dat is een kwestie van gezond verstand”, zegt Lammers.

Volledig scherm Jan Lammers. © ANP

,,Ik spreek mensen daarom liever aan op hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid, dan dat ik me als een schoolmeester moet gedragen. Het is te zot voor woorden dat we aan volwassenen nog moeten uitleggen wat wel of niet kan. Echt, donder op: weet gewoon hoe je met elkaar om moet gaan.”

In aanloop naar de Grand Prix in Nederland wil Lammers zijn best doen om ervoor te zorgen dat in Zandvoort niet hetzelfde gebeurt. ,,Daar ben ik nu al mee bezig door me uit te spreken en te blijven vertellen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. Op Zandvoort zullen we doen wat we kunnen om dit gedrag te weren.”

