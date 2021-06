Max Verstappen over agitatie bij Mercedes: ‘Wij moeten zelf géén fouten maken’

Voor het eerst in zijn carrière start Max Verstappen dit weekend als WK-leider aan een raceweekend. ,,Heel mooi, maar het gaat er uiteindelijk om wie er na de laatste race in Abu Dhabi bovenaan staat.”

Door Arjan Schouten



De vraag waarvan je wist dat die ging komen in Azerbeidzjan. Max Verstappen opende er vandaag de mediadag als nieuwe leider van het wereldkampioenschap, een unicum voor de Limburger. Dus mocht hij uitleggen hoe het voelt, die nieuwe status. ,,Ja, mooi. Maar ik vond het ook al mooi toen ik nog niet aan de leiding stond”, begon de coureur van Red Bull Racing, die twee weken terug in Monaco Lewis Hamilton passeerde in het WK. ,,Het draait niet om het nu”, benadrukte hij meermaals. ,,Het draait om wie er straks bovenaan staat, aan het einde van het wereldkampioenschap.”

Logische teksten uit de mond van de Nederlander, die kort sprak over zijn feestje (‘leuk gedineerd, veel gelachen, een mooie avond’) als racewinnaar in Monaco, maar al rap weer schakelde naar de nieuwe beproeving op zijn pad. Prachtig die voorsprong in het WK, maar in Bakoe kan alles zomaar weer omdraaien. ,,Ik weet zeker dat Mercedes heel sterk terug zal willen slaan”, aldus Verstappen, die het zes kilometer lange stratencircuit in Azerbeidzjan niet tot zijn favorieten rekent. Hij haalde er nog nooit het podium. ,,Maar dat was in Monaco ook het geval, dus laten we hier maar voor hetzelfde resultaat gaan’’, besloot hij lachend.

Volledig scherm Max Verstappen start in Bakoe voor het eerst als WK-leider. © Photo News

Problemen voor Bottas

Mercedes-coureur Valtteri Bottas is wegens problemen met zijn vlucht nog niet in Bakoe gearriveerd, waar vrijdag de eerste vrije training van de Grote Prijs van Azerbeidzjan plaatsvindt Op ‘normale’ circuits verwacht hij de Mercedessen nog steeds iets voor hem. ,,Maar we hebben zelf wel een betere start gemaakt dan in eerdere seizoenen. En blijven er zo voor gaan, dan maken we een goede kans.”

Na het verlies in Monaco donderde het in het Mercedes-kamp. Valtteri Bottas ontevreden na een totaal mislukte pitstop, Hamilton boos over de strategie. Wat merkt Verstappen van die agitatie in het concurrerende kamp? ,,Ik weet het niet, ik ben er natuurlijk geen onderdeel van. Maar ik weet zeker dat ze hier nu nóg beter voor de dag willen komen. Wat wij moeten doen is blijven focussen op de actie op het asfalt en zelf géén fouten maken. Daar slagen we tot nu toe heel aardig in.”

