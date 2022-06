Max Verstappen opent Canadees weekend sterk met snelste tijd in openingstraining

Met video'sMax Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend in Montréal. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada was hij de snelste: 1.15,158. Het was een goed voorteken voor de wereldkampioen, die graag nog meer wil domineren dan hij tot nu toe al deed in dit kampioenschap.

Het eerste uur op het Circuit Gilles Villeneuve verliep voor Verstappen niet eens helemaal vlekkeloos. De Nederlander klaagde over de boordradio regelmatig over de prestaties van zijn auto, maar was uiteindelijk wel de snelste. En daarmee wijzen ook op de baan alle pijlen zijn kant op. Want Verstappen staat er in alle opzichten hartstikke goed voor. Waar zijn concurrenten allerlei problemen hebben, zit hij in een uitstekende fase van het seizoen.

Het feit dat hij in de hele porpoising-discussie een mening kan vormen die in feite ongunstig is voor zichzelf, is wat dat aangaat alleszeggend. Want in de Formule 1 is het gestuiter van de auto’s momenteel het meest besproken item. En daarover zei hij dat hij het niet goed vindt dat de FIA heeft ingegrepen en zich gaat bemoeien met de manier waarop teams omgaan met het probleem.

,,Het maakt mij niet uit of deze beslissing goed is voor ons of niet”, zei Verstappen voorafgaand aan de eerste vrije training. ,,Ik denk gewoon niet dat het correct is om halverwege het seizoen met nieuwe regels te komen. We hebben genoeg slimme mensen in onze teams die een oplossing kunnen vinden voor porpoising en sommige teams gaan daar al beter mee om dan andere.”

Hij staat met dat standpunt lijnrecht tegenover Lewis Hamilton, één van de grootste slachtoffers van een stuiterende auto. En dat het verhelpen van dat probleem nadelige gevolgen heeft voor de snelheid van de wagens, was bij de Brit tijdens de eerste training meteen zichtbaar. Hij reed in een Mercedes met een flink veranderde vloer, stuiterde een stuk minder dan vorige week in Azerbeidzjan, maar kwam ook veel snelheid tekort. Hij klokte de achtste tijd in de training, ruim 0,7 seconde achter Verstappen.

Een overstekende marmot kwam tijdens VT1 goed weg

