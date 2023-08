Max Verstappen op recordjacht in Italië: ‘Zou goed zijn eens een weekend zonder regen te hebben’

Met zijn zege voor het eigen publiek in Zandvoort evenaarde Verstappen de recordreeks van Sebastian Vettel van negen overwinningen op rij. Wint hij in Monza ook? Dan heeft de Nederlander het record van meeste GP-zeges op rij zelf in handen.

,,Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Italië en om alle gepassioneerde Italiaanse fans te zien. Er is veel autosportgeschiedenis in het land, dus het is altijd mooi om daar te racen. Monza is een snel circuit en je haalt hele hoge topsnelheden, dus het is heel anders dan Zandvoort, waar we net zijn geweest. Het zal interessant worden om te zien hoe we op Monza presteren.”