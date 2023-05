Max Verstappen ook in slottraining op eenzame hoogte, concurrentie gewaarschuwd voor kwalificatie

Er liepen vanmiddag de nodige miljarden rond in de paddock. Jeff Bezos was van de partij en Elon Musk zag vanuit de garage van Red Bull hoe de slottraining op gang kwam in het zonnige Miami. Daar besloten de coureurs er geen gras over te laten groeien, want meteen kwam het zachte rubber tevoorschijn. Wel was het nog even zoeken naar grip op de baan van het Miami International Autodrome, dat in aanloop naar deze GP van een nieuwe asfaltlaag werd voorzien.