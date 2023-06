Max Verstappen noteert ook snelste tijd in laatste training, maar coureurs staren vooral naar de hemel

Van Hooijdonk kreeg excuusmail van dader racistisch haatbe­richt: ‘Maar als hij een vent is, komt hij naar me toe’

Pierre van Hooijdonk heeft een excuusmail ontvangen van degene die een racistisch bericht over hem op Instagram heeft gepost. Die had hij naar sc Heerenveen gestuurd, die de mail bij de oud-voetballer heeft bezorgd. ,,Maar dat vind ik te makkelijk. Dit is mosterd na de maaltijd, en ook vanachter het toetsenbord. Als je een vent bent, stap dan in de auto en kom naar me toe.”