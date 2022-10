Max Verstappen na zware race: ‘Mooi om constructeurstitel te pakken in stijl’

Verstappen en Red Bull eerden de mede-oprichter van hun hoofdsponsor uitgebreid in Texas. In woord, maar vooral ook in daad. Verstappen won de Grand Prix van de Verenigde Staten, ondanks dat hij werd teruggeworpen door een pitstop die ruim elf seconden duurde, en droeg hem op aan Mateschitz.

,,Het was een zware race”, zei de tweevoudig wereldkampioen. ,,Toen mijn pitstop langer duurde dan we hadden gewild, moest ik me weer naar voren vechten. Deze is voor Dietrich, hij heeft zo veel voor ons gegaan. We hadden op voorhand een goede kans om de constructeurstitel hier te winnen, maar dat wil je het liefst in stijl doen. En dat is gelukt.”

,,Max Verstappen, you are world Champion, we are world champion, thank you very much”, riep teambaas Christian Horner over de boordradio toen Verstappen over de streep kwam in Austin. Om het woord vervolgens veelzeggend tot de hemel te richten. ,,En Dietrich Mateschitz, heel erg bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Deze titels zijn voor jou.”

Met zijn zege besliste Verstappen niet alleen de constructeurstitel. Het was bovendien zijn dertiende overwinning van het seizoen, waardoor hij het recordaantal zeges in één jaar evenaart en nu deelt met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Met nog drie races te gaan heeft hij bovendien nog volop kans om het record in zijn eentje in handen te krijgen.

Bekijk hier de samenvatting van de race.

