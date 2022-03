Max Verstappen na late uitvalbeurt in Bahrein: ‘De auto was bijna niet te besturen’

,,Het was een moeilijke wedstrijd. Ik had niet de balans die ik vrijdag had en kon lastig de degradatie regelen", begon een bedaarde Max Verstappen aan zijn analyse van het geheel bij Viaplay. Even daarvoor was hij nog laaiend over de boordradio. ,,Normaal krijg je wel wat balans in de auto maar elke keer als ik de problemen aan de achterkant wilde corrigeren, ging dat weer naar voren. En telkens als ik dan weer in de buurt kwam, werden mijn remmen warm en begon ik te liften. En de strategie was ook niet top. Tot twee keer toe had ik de leiding kunnen nemen na de pitstops, maar het team zei dat ik niet mocht pushen. De volgende keer ga ik gewoon weer op het gevoel af.”

Volledig scherm © ANP De wedstrijd verliep dus al niet vlekkeloos voor de wereldkampioen, die na een latere pitstop óók nog stuurproblemen kreeg en uiteindelijk drie rondes voor de finish de strijd moest staken. ,,Normaal draait het stuur heel soepel, maar nu zat hij de hele tijd vast en moest ik veel kracht zetten. Hoe harder ik dat deed, hoe meer problemen ik kreeg. Na de herstart dacht ik: een tweede plaats zou nog een superresultaat zijn met al deze problemen. Maar daarna leek het alsof er geen benzine meer naar de motor ging. Daardoor sloeg hij ook af en toen was het klaar. Het leek dus iets te zijn met de benzinepomp. Het kan zoiets kleins zijn waar je het kampioenschap op verliest.”

En dat terwijl het team even daarvoor juist zei dat het probleem niet kon worden verholpen, maar wel stabiel was. ,,Stabiel klote", zegt Verstappen daarover met een cynische lach. ,,De auto was bijna niet te besturen. Het is goed dat ze zeggen dat het niet erger wordt, maar het was extreem lastig vandaag. Met twee auto's de finish niet halen is natuurlijk dramatisch.

Horner: ‘Dit is een wreed resultaat’

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde dat de auto van Sergio Pérez, die even later ook uitviel, dezelfde "symptomen” vertoonde als die van Verstappen. ,,We hebben nog niet alle resultaten, maar het zal inderdaad iets zoals de benzinepomp zijn. Erg frustrerend, want we hadden een zeker podium met Max en Pérez was goed aan het verdedigen op Hamilton. Dit is een wreed resultaat.”

De problemen die de RB18 tijdens de race kreeg, kwamen voor iedereen als een verrassing. ,,We hadden namelijk een erg betrouwbare auto tijdens de wintertests, dus we moeten gaan uitzoeken wat er hier misging. ,,Gelukkig is de volgende race volgende week alweer. En er zijn ook een aantal positieve punten. We hebben ons vooraan gekwalificeerd en vochten met Ferrari. Ik denk dat zij vandaag iets sterker waren, maar we hebben een goede auto. Het seizoen is nog lang en we moeten volgende week zien terug te slaan.”

Volledig scherm Max Verstappen en Christian Horner evalueren de race. © ANP