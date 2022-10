Max Verstappen moet titelfeest uitstellen na volledig mislukt weekend in Singapore

Zo restte Verstappen een halfuurtje stampen op softs, van achteraan het veld. Hij wist nog knap op te klimmen van P14 naar P7, maar dat leverde hem niet meer dan 6 WK-punten op. Met teammaat Sergio Pérez als winnaar voor Charles Leclerc, profiteerden zijn grootste overgebleven concurrenten optimaal van het dramatische weekend van de Nederlander. Niet dat de Orange Army echt hoeft te wanhopen, want met nog maar vijf races te gaan deed deze ene heel moeilijke wedstrijd hem ook weer niet heel veel pijn. Het gat blijft onverminderd groot en in Japan of desnoods Amerika komen al de volgende titelkansen op zijn pad.

,,Dit was zeker mijn beste optreden. Ik controleerde de race. De laatste drie rondes waren zo intens dat ik het wel even voelde, toen ik uit de auto stapte. Ik heb alles gegeven vandaag", vertelt een dolgelukkige Pérez na afloop. Wel moest hij nog even langs de stewards vanwege een mogelijke overtreding onder de safety car. Checo zou niet genoeg afstand bewaard hebben toen die weer naar binnen ging. ,,Ik heb geen idee wat er precies aan de hand is. Ze vertelden me alleen dat ik under investigation was en het gat zo groot mogelijk moest maken.” De wedstrijdjury gaf hem uiteindelijk een reprimande en een tijdstraf van 5 seconden, niet genoeg om Pérez zijn tweede overwinning van het jaar te ontnemen.