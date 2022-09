Max Verstappen legt het af tegen Charles Leclerc, Nyck de Vries maakt indruk in kwalificatie

De ene na de andere coureur zou na de kwalificatie worden teruggezet en dat kwam De Vries niet zo slecht uit. Ongeacht zijn uitslag zou de 27-jarige Fries ver naar voren mogen opschuiven op het snelle Autodromo Nazionale Monza, waar hij eerder op de dag slechts een halfuurtje had kunnen trainen namens Williams. Vrijwel meteen moest De Vries er dus staan en dat deed hij. Er was namelijk één Williams die door mocht naar Q2 en dat was niet die van teamgenoot Nicholas Latifi. Uiteindelijk eindigde De Vries de kwalificatie na een missertje in het tweede gedeelte op P13, maar vanwege alle straffen start hij morgen verder naar voren.

,,Het was close maar we hebben ervoor gekozen om hier wat meer downforce te rijden. Over één rondje leverden we wat in, maar morgen kunnen we zodoende sterk zijn”, zei Verstappen, terwijl er achter de schermen nog druk gerekend werd om de precieze startvolgorde uit te vogelen. Leclerc vierde de pole met de Ferrari-tifosi op Monza. ,,Het was geen gemakkelijke kwalificatie, ook al wisten we dat er veel potentie in de auto zit. Het gevoel in deze auto is geweldig en ik hoop dat we onze overwinning uit 2019 kunnen herhalen.”