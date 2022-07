Max Verstappen krijgt wéér meer steun én meer houvast in ‘zijn’ Oostenrijk

Max Verstappen geniet ervan om weer in Oostenrijk te zijn. Tijdens de Grand Prix op de Red Bull Ring krijgt hij jaarlijks veel steun uit Nederland, bovendien is het een thuiscircuit voor zijn team. ,,We hebben hier altijd hele goede resultaten behaald”, zegt hij daags voordat de actie in Spielberg begint.

Waar dat door komt, is voor hem zelf gek genoeg ook gissen. ,,Ik heb eigenlijk geen idee waaraan we de resultaten te danken hebben”, zegt hij lachend. ,,Als je kijkt naar de karakteristieken van de baan, zou je niet zeggen dat het de afgelopen jaren een heel goed circuit voor ons was. Onze Honda-motor deed het op hoogte wel beter, dat hielp wel. Maar met de dominantie van Mercedes zou je nog steeds niet verwachten dat dat genoeg is.”

Zijn RB18, de auto van dit seizoen, is erg snel op de rechte stukken, waardoor zijn huidige bolide wél goed bij de karakteristieken van de Red Bull Ring past. Het zou ervoor moeten zorgen dat hij er dit weekend nog dominanter is dan hij de laatste jaren al was. ,,Het is dit jaar inderdaad een ander verhaal”, concludeert hij. ,,Wij zijn snel op de rechte stukken, maar Mercedes en Ferrari zijn goed in de snelle bochten. En die hebben we hier ook, dus we gaan zien hoe dat gaat uitpakken.”

Quote De support van alle Nederlan­ders in Oostenrijk is altijd heel mooi om te zien Max Verstappen

Hoe dan ook kan hij ook dit jaar weer rekenen op heel veel steun vanuit Nederland. 50.000 fans zijn naar Oostenrijk gekomen voor hem. ,,Dat is altijd heel mooi om te zien”, reageert hij op de aandacht voor hem, die maar blijft toenemen. ,,Het is over de jaren zo gegroeid, dat is super. Wanneer de limiet daarvan bereikt is? Dat gaat vanzelf een keer komen en het wordt ook vanzelf een keer minder.”

Maar voorlopig blijven de Nederlands massaal naar Oostenrijk komen voor de thuisrace van Verstappen. Ze hopen er dit weekend zijn vijfde overwinning te kunnen zien. Drie keer won hij op de Red Bull Ring de Grand Prix van Oostenrijk en één keer de Grand Prix van Stiermarken. Het gebeurde altijd voor de ogen van dolenthousiaste, oranje tribunes.

