Max Verstappen krijgt ‘oranje zee’ op de banken met pole in Zandvoort: ‘Wat een geweldig gevoel’

SamenvattingZandvoort heeft zijn gedroomde polesitter. Max Verstappen was vanmiddag in een thriller van een kwalificatie een fractie sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Hij begint morgen in de Grand Prix van Nederland vanaf plek één.

Rik Spekenbrink



De zaterdag van Zandvoort, die wordt cruciaal. Dat is de boodschap die al tijden klinkt in de Formule 1. Mocht dat inderdaad zo zijn, heeft Max Verstappen de belangrijkste slag al geslagen. Hij deed 38 duizendsten korter over het rondje door de oranje duinen dan Lewis Hamilton, de titelconcurrent start morgen naast hem. De voorpret om de sprint richting de Tarzanbocht kan beginnen.

Quote Deze baan is heel erg cool Max Verstappen Verstappen, die zijn zevende pole van het seizoen pakte en zijn tiende in totaal, leek oppermachtig op deze zonnige zaterdag in Zandvoort. Maar wat kwam Hamilton nog dichtbij. De Brit noteerde een tijd van 1.08,923. Precies de tijd die de Nederlander klokte in de eerste vliegende omloop van Q3. Had hij zijn tijd niet verbeterd, hadden ze identieke cijfers gehad. ,,Ha, ha”, jubelde Verstappen. ,,Yes. Wat een geweldige auto hadden we vandaag, ik vloog.”

Elke keer als Verstappen een tribune passeerde klonk hard gejuich, maar de decibellen gingen helemaal door het dak toen de pole position een zekerheid was. ,,Het publiek is echt geweldig. Wat een mooie dag. Deze baan is, met weinig brandstof, heel erg cool om te rijden.”

Verstappen hield het in Q1 bij één omloop. Die was al zo snel dat hij het vervolg van het eerste deel vanuit de garage volgde. En daar op het scherm zag dat zijn teamgenoot Sergio Pérez sneuvelde, bijzonder pijnlijk voor de Mexicaan en het team van Red Bull. Hij start morgen in principe vanaf plek 16 en zal geen rol kunnen spelen in het wedstrijdverloop. ,,Frustrerend, dit zou ons uiteraard niet mogen overkomen”, zei teambaas Christian Horner op Sky. ,,Hij miste de lijn voor een laatste snelle ronde op één seconde.”

Volledig scherm Max Verstappen pakt poleposition tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. © ANP In Q2 vatte Verstappen de koe direct bij de hoorns. Hij kwam als tweede naar buiten en was meteen een seconde sneller dan in Q1. Dat deed de Nederlander ook om ‘gedoe’ voor te zijn. En dat kwam er, met min of meer ingecalculeerde rode vlaggen op het nieuwe Formule 1-circuit.



George Russell verloor de grip met zijn Williams en schoot van de baan. Hij hield de auto aan de praat en kon terug naar de pitstraat, maar de sessie werd wel voor enige tijd onderbroken. Toen die weer van start ging, was het Nicholas Latifi die hard crashte in de Mastersbocht. Weer ‘rood’, en met nog 1.38 te gaan besloot de wedstrijdleiding dat Q2 niet meer zou worden hervat.

Ook in het beslissende deel, Q3, was Verstappen de eerste van de topcoureurs op de baan. Hij klokte, met een klein schoonheidsfoutje, 1.08,923. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton gaven respectievelijk iets minder en iets meer dan drie tienden toe. Maar het kon nog harder. In het geval van Verstappen 38 duizendsten, precies genoeg om Hamilton uiteindelijk voor te blijven. De Nederlander gaf na afloop aan dat hij nog harder had gekund, maar een klein probleem had met het schakelen. En mogelijk werkte ook zijn DRS niet optimaal in die laatste ronde.

Volledig scherm Max Verstappen (Red Bull Racing) in actie tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. © ANP Met de twee Mercedessen achter hem wordt het voor Verstappen op tactisch gebied zeker nog interessant zondag. Bottas en Hamilton kunnen hun kansen spreiden als het gaat om het timen van de pitstops en Verstappen proberen te dwingen één van hen te volgen, om met de andere coureur de gok te nemen.



Aan de andere kant hebben Verstappen en zijn team de strategie doorgaans goed op orde. Hij zal proberen de eerste ronde als eerste te voltooien en dan de race van elke spanning te ontdoen. ,,We weten dat inhalen lastig kan zijn, maar ik verwacht geen eenvoudige race, want het zijn een hoop rondes en de banden gaan het zwaar krijgen. Hopelijk kunnen we het morgen afmaken.”

Pakt Max morgen ook de winst?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Bekijk hieronder de uitslagen en standen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Fans in Zandvoort. © REUTERS