Max Verstappen komt met beschadigde auto niet verder dan vierde plek, George Russell wint sprintrace

SprintraceHet hoofdnummer in Brazilië wacht morgen pas, maar Max Verstappen kreeg alvast een stevige waarschuwing. De Limburger had op het asfalt van Interlagos weinig moeite om de verrassende polesitter Kevin Magnussen te passeren, maar kreeg daarna in rap tempo nog George Russell, Carlos Sainz en Lewis Hamilton over zich heen.

Door Arjan Schouten



Natuurlijk was Kevin Magnussen een ‘sitting duck’ in zijn Haas, maar daarmee bleek bepaald niet het hele verhaal verteld van dit sprintnummer. Sterker nog, dat bleken in de eerste drie rondes alleen de voorspelde inleidende beschietingen. Eenmaal langs Magnussen begon vooraan het veld immers een boeiend schouwspel dat de volle 24 ronden duurde.

Als enige van de topcoureurs gestart op mediums kreeg Max Verstappen al heel snel George Russell op bezoek aan zijn staart. De Brit probeerde drie keer aan te vallen en bij de vierde was het raak. Neus aan neus door de swingende bochten van Interlagos en na 15 rondes op softs niet te houden voor Verstappen. Klagend over de boordradio over geraakte rommel op de baan, kwam vier rondjes later Carlos Sainz aangesneld in zijn Ferrari. Ook die Spanjaard stond op softs en ook die concurrent was niet te houden voor de Nederlander, die stevig verdedigde en daarbij tot overmaat van ramp ook nog een deel van zijn voorvleugel verloor. Al niet eens meer verassend was het daarna dat ook Lewis Hamilton een ronde later in de Mercedes langs de Limburger kwam zetten.

Geen podium in de slechtste sprintrace ooit voor tweevoudig wereldkampioen Verstappen, die dit seizoen al 14 GP’s won. Ongetwijfeld zal hij het na afloop intern wat laten donderen, want over die afwijkende bandenkeuze - Verstappen op mediums, de rest op softs behalve Nicholas Latifi - mag op z’n minst bijzonder genoemd worden.

Een stevige waarschuwing van Mercedes en Ferrari, op recordjacht zijn die 15de en 16de zege in Brazilië en Abu Dhabi na een weergaloos seizoen echt geen zekerheidjes voor Verstappen. Hij moet morgen flink aan de bak vanaf P3 op de grid, met de gridstraf van Sainz nog als meevaller. Twee Mercedessen voor zijn neus op de eerste rij, een ongekend beeld in 2022. Ze wonnen nog geen race dit jaar, waarmee de sprintzege ook een primeur was voor Russell. De Brit moest het tot vandaag met één pole doen (Hongarije).

Volledig scherm George Russell rijdt voor Max Verstappen. © AFP

Volledig scherm © AFP