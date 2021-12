Max Verstappen klokt snelste tijd in laatste training, Lewis Hamilton rijdt nog niet op limiet

Judoka Kim Polling is zwanger: ‘Ik kan niet wachten om je met onze kleine aan te moedigen en te zien winnen’

Kim Polling is in verwachting. De 30-jarige judoka en haar vriend Andrea Regis deelden dit nieuws vandaag via sociale media. ,,Verrassing, we verwachten in juni 2022 een baby!”

3 december