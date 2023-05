Max Verstappen kijkt uit naar nieuwe strijd met Sergio Pérez: ‘Wij moeten het op het circuit uitvechten’

Max Verstappen jaagt op zijn tweede overwinning in Miami. Dan moet hij zijn teamgenoot Sergio Pérez dit keer kloppen op een stratencircuit. De wereldkampioen reageerde in Florida op de specialiteit van zijn teamgenoot en op de tweestrijd die ze nu uitvechten.

Max Verstappen is met een goed humeur naar Miami gekomen. De winnaar van de grand prix van vorig jaar vindt het leuk om weer terug te zijn in Florida. ,,De sfeer is fijn, hier, al is het ook druk voor ons omdat er zoveel dingen rondom de race zijn”, vertelde hij in het Hard Rock Stadium, dat in het midden van het stratencircuit staat.

Daar moest de tweevoudig wereldkampioen nog een keer reageren op de controverse tussen hem en Mercedes-coureur George Russell van vorige week na de sprintrace in Azerbeidzjan. Hoe de verhoudingen tussen hen nu zijn? ,,Verschrikkelijk”, reageerde Verstappen. ,,Nee, dat is natuurlijk een grapje, al zullen sommige mensen graag willen horen dat we ruzie hebben. Maar alles is helemaal goed tussen George en mij.”

• Boosheid richting Max Verstappen overschaduwt bij sommige Mexicanen de trots voor Sergio Pérez

Ook reageerde Verstappen op zijn tweestrijd met Sergio Pérez. ,,Het is nog vroeg in het seizoen, maar we weten allebei dat we een heel goede auto hebben”, gaf de Nederlander aan. ,,Dan is het best logisch dat het op dit moment tussen ons twee gaat. We hebben een goede relatie en we willen allebei sneller worden. Met het hele team is onze prioriteit nu om het verschil met de rest te behouden. Dat is waar we mee bezig zijn en dan is het verder aan ons twee om het op het circuit uit te vechten.”

Dat circuit is in Miami opnieuw een stratencircuit. En daarop doet Perez het uitstekend. ,,Sommige circuits passen goed bij je”, legde Verstappen uit. ,,Voor Pérez zijn dat stratencircuits en voor mij geldt dat juist niet. Ik hou van snelle bochten en die zie je meestal op normale circuits.” Het kan een extra uitdaging zijn voor Verstappen in de jacht op zijn tweede zege op rij in Miami.

Nyck de Vries

Voor Nyck de Vries gelden er in Miami heel andere belangen. Met een trui een jas en een lange broek aan liep De Vries deze week over Miami Beach. De Nederlander wilde zich voorbereiden op een snikhete grand prix. In de Verenigde Staten is hij gebrand om het weekend in Azerbeidzjan definitief achter zich te laten.

De Vries herhaalde in Miami nog maar eens wat hij de afgelopen dagen al een paar keer had benadrukt. De Nederlander van AlphaTauri is blij dat hij de week na de voor hem zo teleurstellend verlopen Grand Prix van Azerbeidzjan alweer een nieuwe race kan rijden. Hij zei het in de persconferentie in één van de kleedkamers van het Hard Rock Stadium van Miami Dolphins nadat hij aandacht had gevraagd voor de slachtoffers van het noodweer in Emilia-Romagna. ,,Ik wil graag mijn medeleven uitspreken richting de mensen in Faenza”, zei De Vries.

Vervolgens gaf hij toe dat de aanstaande race helpt om de afgelopen snel uit zijn systeem te krijgen. ,,Bovendien kunnen we nog steeds positieve dingen meenemen uit Bakoe”, benadrukte hij. ,,We zijn dat weekend competitief begonnen en hebben als team laten zien dat we verbeterd zijn. Dat geeft vertrouwen en ik hoop dat we dat hier in Miami ook weer kunnen laten zien. We zijn hier vroeg aangekomen om te acclimatiseren. Het wordt een interessant weekend en ik kijk er erg naar uit.”

Volledig scherm Nyck de Vries in Miami. © Getty Images via AFP

Dat acclimatiseren van De Vries was spraakmakend. De Nederlander ging om aan de hitte te wennen met drie lagen kleding aan tien kilometer hardlopen over Miami Beach. ,,Ik droeg een jas, een trui, een lange broek terwijl mijn trainer zonder shirt naast me liep”, zei hij. ,,Dat voel je wel en zo gaat het tijdens de race ook zijn. Het is warm en de race duurt lang. Je koelt niet af en daardoor blijft je hartslag hoog.”

Miami wordt ook opnieuw een race op een stratencircuit. Net zoals de laatste drie, in Bakoe, Melbourne en Djeddah. Het zou het lastiger kunnen maken voor De Vries die op veel circuits op de kalender pas voor het eerst rijdt. ,,Maar ik wil geen excuses zoeken, want het programma is voor iedereen hetzelfde”, gaf hij aan. ,,Ik weet dat stratencircuits kleine marges hebben. Dus als je een kleine fout maakt, heeft dat consequenties.”

Het overkwam het in Azerbeidzjan, maar daar wil hij nu dus niet meer aan denken. In de hitte in Miami krijgt hij een nieuwe kans.

