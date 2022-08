Max Verstappen kijkt uit naar herstart F1-seizoen: ‘Spa is mijn favoriete circuit en ik voel me helemaal klaar’

Max Verstappen staat te trappelen om in zijn Red Bull-bolide te stappen voor de tweede helft van het seizoen. ,,Ik heb de kriebels, ik wil er weer tegenaan”, zegt de regerend wereldkampioen in aanloop naar de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps.

,,Het is mijn favoriete circuit, dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben goed uitgerust in de zomerpauze en voel me helemaal klaar om weer te racen.”



Verstappen kan terugkijken op een succesvol eerste deel. Hij won acht van de dertien grands prix en leidt het klassement met een riante voorsprong op zijn concurrenten. De Monegask Charles Leclerc van Ferrari staat tweede in de WK-stand, maar hij heeft al 80 punten achterstand.

De coureurs kregen na de Grote Prijs van Hongarije, waarin Verstappen vanaf de tiende startplek naar de zege reed, een maand de tijd om bij te komen van de hectische eerste periode. Spa-Francorchamps is de eerste halte na de zomerstop, volgende week komt de Formule 1 naar Zandvoort en de week erna rijden de coureurs op Monza in Italië. “Het wordt meteen een drukke periode met drie races achter elkaar, maar iedereen heeft goed kunnen uitrusten, dus dat kunnen we wel aan”, aldus Verstappen.

Volledig scherm Max Verstappen met teambaas Christian Horner na afloop van de Grote Prijs van Hongarije. © ANP

De race in België behoort tot de klassiekers in de Formule 1. Sinds Verstappen furore maakt in de koningsklasse, reizen jaarlijks tienduizenden fans naar de Ardennen om hun idool in het echt in actie te zien. Vorig jaar kwamen de fans bedrogen uit, want er kon door de aanhoudende regenval niet worden geracet. Na een paar rondjes achter de safetycar werd Verstappen tot winnaar uitgeroepen.

Er is dit jaar voor 80 miljoen euro geïnvesteerd in de 7 kilometer lange glooiende racebaan. Verstappen is over de vernieuwingen te spreken. “Het circuit is nog meer ‘old school’ en daar hou ik van. Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen en dat maakt het wat lastiger, maar gelukkig houden wij als team wel van een uitdaging.”

Volledig scherm © AFP