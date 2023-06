Max Verstappen is door bekendheid Nederland ontstegen: ‘Je kunt je zelfs afvragen of hij nog wel echt een Nederlander is’

Europese Spelen Klimster uit Roosendaal wil verrassen op Europese Spelen en misschien ook wel het podium op klimmen

De Roosendaalse Lynn van der Meer (24) is van jongs af aan al te vinden aan de klimwand. Ze vond haar grote passie. Ze gaat in Krakau voor een plekje in de finale en misschien wel meer. Wie weet mag ze na afloop ook het podium nog opklimmen.