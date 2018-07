Max Verstappen in Duitsland: één race, één podium

Een scenario als twee jaar geleden is inmiddels al lang ondenkbaar. Maar de verhoudingen lagen in 2016 anders. Verstappen was eerder dat seizoen met spoed getransfereerd van Toro Rosso naar het A-team Red Bull Racing, waar Ricciardo natuurlijk al langer met succes reed. Hoewel er binnen het team nooit sprake is geweest van een kopman en een knecht, heeft Ricciardo op dat moment een licht voordeel. Bovendien hebben beide coureurs twee jaar geleden op Hockenheim niet hetzelfde tactiek. Verstappen begint vanaf plek 4, maar kent een perfecte start. Hij haalt Ricciardo in de eerste bocht buitenom in en ligt dan 2de. Maar als zijn ploegmaat tegen het einde van de race snellere banden onder de auto heeft liggen, krijgt die vrij baan om leider in de race Lewis Hamilton onder druk te zetten. De Brit wint toch, maar met de twee podiumplaatsen passeert Red Bull in het constructeurskampioenschap Ferrari, een vooraf uitgesproken doel.

Iemand verplicht voorbij laten gaan, Verstappen heeft het zelden gedaan en zal er altijd een frisse weerzin bij voelen, racer pur sang als hij is. Had hij Ricciardo ook laten passeren als het om de winst was gegaan? ,,Geen idee, we vechten niet om zeges”, haalde Verstappen 2 jaar geleden de schouders op. ,,Het ging nu om een goed teamresultaat.”



Omdat het track record van Max Verstappen op Hockenheim zo kort is, ook even een blik op dat van vader Jos. Al was het maar omdat een historisch Formule 1-moment hier plaatsvond. In zijn debuutseizoen 1994 vloog de Benetton van Jos Verstappen in brand, nadat er bij de pitstop door een los gekomen slang benzine op de auto kwam. De beelden zijn nog altijd indrukwekkend. Verstappen komt er met lichte brandwonden vanaf, later krijgt Benetton een boete omdat het een filter uit de tankinstallatie had verwijderd om sneller te kunnen tanken.