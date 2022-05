Max Verstappen in aanloop naar GP Monaco: ‘Is mijn kwalificatie slecht, laat het dan maar stormen’

In Spanje klaagde hij over de snelheid van de RB18 over één rondje, wat in Monaco nog veel belangrijker gaat zijn, met de vorentscheidung vaak al in de kwalificatie. ,,Je hebt de snelheid over een ronde hier absoluut nodig”, aldus Max Verstappen.

Door Arjan Schouten



Kom bij Verstappen niet aan met het verhaal dat het momentum in het wereldkampioenschap zijn voordeel op is gekanteld, nu hij na zes races leidt. Het gat van 46 punten met Charles Leclerc mag dan gedicht zijn en getransformeerd tot een voorsprong, dat is niet het enige waar Verstappen naar kijkt.

,,Ik heb een beetje geluk nodig gehad om hier te komen, dus of het WK nu echt gedraaid is? In Spanje hadden we ook niet de snelheid over één rondje en Charles liep in de race aanvankelijk ook nog bij me weg tot hij pech kreeg. Dus ik kijk het nog even aan, race voor race”, blijft Verstappen voorzichtig in het hete Monaco, waar hij weet wat nodig is om te winnen. Voor een goede zondag, moet ook een perfecte zaterdag zitten. ,,Je hebt die snelheid over één rondje hier absoluut nodig en dat loopt tot nu toe steeds nog een beetje tricky voor ons.”

Alleen in Imola startte Verstappen dit seizoen van pole, na winst in de sprintrace. Daarom is Ferrari, met Leclerc al vier keer op pole, voor velen de favoriet in de straten van Monte Carlo. Ook na de exit met motorpech in Barcelona. Verstappen: ,,Het enige wat wij kunnen doen, is zelf zo snel mogelijk op zoek gaan naar een goede balans en dan zien we het wel. We moeten dat ene rondje hier nailen, alles moet kloppen. Maar dat geldt voor iedereen.”

Volledig scherm Max Verstappen in gesprek met Pierre Gasly. © AP

Waarom pole positions scoren dit jaar zo lastig blijkt voor Red Bull Racing, Verstappen heeft er geen logische verklaring voor. Lachend: ,,Is het de set-up? Ik weet het niet. Als we het precies wisten, zouden we er wel wat aan doen, hè.”

Over het DRS-probleem dat in Barcelona voor flink wat frustratie zorgde, is hij hoopvol. ,,We snappen wat er fout zit, dus hopelijk is dat wel goed opgelost nu. Tegelijkertijd, DRS is hier ook niet zo belangrijk.”

Quote Is die kwalifica­tie goed, laat het daar maar droog zijn, een simpele, saaie race. Max Verstappen

Inhalen is schier onmogelijk in de mondaine parel aan de Côte d’Azur. Starten van voren is er het beste devies, weet Verstappen na vorig jaar, toen hij in zijn woonplaats tweede werd in de kwalificatie maar een dag later voorop stond op de grid omdat Leclerc de start niet haalde vanwege defecten aan zijn auto.

Enige andere redmiddel na een matige zaterdag? Eventueel regen. En dat geven ze op ook, voor zondag. ,,Maar of ik daar op hoop? Dat hangt van de kwalificatie af’’, aldus de Limburger. ,,Is die kwalificatie goed, laat het daar maar droog zijn, een simpele, saaie race. Is die kwali niet goed, kom dan maar met een flinke storm, met regen en nat asfalt. Dan kan alles hier gebeuren. Hoewel je dan ook nog alles kan overkomen, hoor. Dan kan je ook zomaar de muur in glijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.