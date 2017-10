Max Verstappen: Ik wilde niemand kwetsen, dit flapte eruit

Verstappen bleef wel bij zijn standpunt dat de betreffende steward, Garry Connelly, 'een idioot' was. ,,Of valt Nederland daar dan ook over? Het gaat erom dat ik pislink was. Het zou gek zijn als ik dat niet was. Het was gewoon unfair dat ik het podium misliep. En vervolgens kun je volgens de reglementen van FIA (Internationale Autosport Federatie, red.) niets. Ik of Red Bull kunnen niet in beroep. Dat is belachelijk. Dat moet echt snel veranderen.''



Bijna een etmaal na de race was Verstappen weer de rust zelve. ,,Ik ben ook echt niet boos meer. Ik heb gewoon een superrace gehad. Dat gevoel overheerst nu bij mij.''