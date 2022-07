Max Verstappen heeft plots reden zich zorgen te maken: ‘Ik verwachtte niet dat het zo slecht zou zijn’

Met video's Max Verstappen moet zege aan Charles Leclerc laten na spannende race in Oostenrijk: ‘Voelt als een offday’

Max Verstappen is er niet in geslaagd om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. Voor de ogen van 50.000 Nederlandse fans moest hij zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hem tot drie keer toe op de baan inhaalde. Lewis Hamilton eindigde op de derde plaats.

