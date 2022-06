Max Verstappen had één actie nodig om Sergio Pérez weer op zijn plek te zetten

Met video Max Verstappen nog niet senang in nieuwe Red Bull: ‘Op zo'n circuit wil je een auto die snel draait’

Max Verstappen won vier van de zeven races dit jaar en leidt het wereldkampioenschap. Maar wat hij nog mist is een écht lekker gevoel in de auto. En dat is uiteindelijk van niet te onderschatten belang. Zo kon het gebeuren dat Sergio Pérez hem klopte in Bakoe.

11 juni