Max Verstappen grijpt zege in Bakoe na pijnlijke uitvalbeurt Leclerc en loopt verder uit in WK-stand

GP AzerbeidzjanMax Verstappen liet in Bakoe opnieuw zijn rechtervoet het woord voeren. Waar Sergio Pérez in vorm verkeerde en hem tot zondag te snel af was, nam de wereldkampioen in de race het heft in handen en versloeg de Mexicaan op waarde. Hij won de Grand Prix van Azerbeidzjan en verstevigde de leiding in het WK. Ferarri daarentegen kende een rampzalige zondag.

Door Rik Spekenbrink



De ‘koning van Bakoe’ werd hij genoemd, Sergio Pérez. Omdat hij vorig jaar won op het stratencircuit, en vaker goed voor de dag kwam aan de Kaspische Zee. Maar Max Verstappen gaf zondag in Azerbeidzjan een duidelijk statement af. Hij is en blijft de kopman van Red Bull Racing, ook al wilde het team daar afgelopen weken niet aan, toen Pérez zich meldde in de top van het klassement. Verstappen deed wat hij al zo vaak deed in dit soort lastige situaties, niet verbaal reageren, maar op het asfalt.

Hij won de grand prix en vergrootte zijn marge op de uitgevallen Charles Leclerc van negen naar 34 punten en op teamgenoot Sergio Pérez van vijftien naar 21. Verstappen laat er, voor de enkeling die mocht twijfelen, geen misverstand over bestaan wie de grootste titelkandidaat is voor dit jaar.

De Limburger had direct een goede start in Bakoe, maar kon die in de korte sprint naar de eerste linkerknik niet verzilveren, hij zat min of meer klem. Zijn teamgenoot Pérez wel. Hij profiteerde van een slechte start van Charles Leclerc, die zich ook nog verremde en zijn leidende positie direct alweer kwijt was. ,,Red Bull is snel”, constateerde Carlos Sainz vanaf de vierde plek al snel. Verstappen ging op jacht naar Leclerc, maar die kon voordat het lange rechte stuk begon net genoeg marge opbouwen om hem daar voor te blijven.

Een saaie race leek in de maak, maar Sainz viel uit met een mankement en zorgde voor een virtuele safety car. ,,Doe het tegenovergestelde van Leclerc”, zei de engineer tegen Verstappen, die op de baan bleef, terwijl de Monegask voor een vroege pitstop koos. Zo schoof hij gratis een plek op. En hij bleef de snelste man op de baan, ondervond Pérez. De eerste de beste kans om hem in te halen, greep Verstappen direct aan. Aan het einde van het rechte stuk remde hij de Mexicaan uit en greep kordaat de leiding.

Verstappen reed ook direct bij Pérez weg. Na beide pitstops, niet snel voor Red Bull-begrippen, bleef de situatie onveranderd: Verstappen, Pérez, Leclerc. Maar de rampdag van Ferrari werd compleet toen de motor van Leclerc plofte en ook hij uitviel. Voor Red Bull het signaal om wat gas terug te nemen, de boel te sparen en de ‘één twee’ naar huis te rijden, van de rest hadden Verstappen en Pérez niets te duchten.

Verstappen mag zich dan nog niet helemaal comfortabel voeren in deze nieuwe auto van Red Bull, hij ging onbedreigd af op alweer de vijfde zege van dit seizoen. Zijn spiegels bleven leeg.

Het uitvallen van Kevin Magnussen (Haas), de vierde Ferrari-motor met problemen, was voor Verstappen het perfect getimede teken om de tweede bandenwissel te laten doen. Waar het vorig jaar in het slot mis ging met een klapband, was er nu niets aan de hand. Verstappen tekende voor zijn 25ste raceoverwinning, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Niki Lauda.

