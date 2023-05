Max Verstappen glundert na zege: ‘Ik heb genoten, het was een hele sterke race’

Met videoMax Verstappen kon glunderen in Miami. Hij won voor het tweede jaar op rij de Formule 1-race in de Amerikaanse stad en deed dat na een vlekkeloze inhaalrace . ,,Starten vanaf de negende plaats en dan winnen is heel bevredigend”, zei de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull. ,,Ik heb genoten, het was een hele sterke race.”

Verstappen koos bewust voor de strategie om op harde banden zolang mogelijk door te rijden. Zijn concurrenten, onder wie de vanaf pole startende Sergio Pérez, kozen voor de mediums.

,,We hadden hetzelfde kunnen doen, maar we wisten niet hoe de mediums het zouden houden. En de harde band is wat robuuster. Je moet dan wel de snelheid hebben om de meters te maken en, zodra je in de vrije lucht komt, het gat hetzelfde te houden. Dat hebben we wel kunnen doen.”

Volledig scherm Max Verstappen stapt als winnaar het podium op. © REUTERS

Pech in kwalificatie

Verstappen moest de race beginnen vanaf de negende plaats, omdat hij tijdens de kwalificatie geen tijd kon neerzetten in het laatste deel. Een rode vlag na aan crash van Charles Leclerc maakte namelijk een abrupt einde aan de sessie.

,,Zaterdag had ik wat tegenslag in de kwalificatie, maar vandaag bleef ik kalm, kon de coureurs voor mij makkelijk één voor één inhalen en had maar een kort gevecht met Sergio Pérez. We gaven elkaar de ruimte en dat was ook belangrijk.”

Pérez kan reputatie niet waarmaken

Pérez kon zijn reputatie als specialist op stratencircuits deze keer niet waarmaken. ,,Max had een geweldig tempo. Hij heeft verdiend gewonnen”, zei de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull na zijn tweede plaats.

,,Het pakte voor mij niet goed uit op de medium banden. Ik kreeg al snel slijtage, die band was veel slechter dan verwacht en verknalde eigenlijk mijn race”, zei de Mexicaan, die vorige week nog de beste was in de Formule 1-race in Bakoe en dit seizoen met Verstappen het gevecht om de wereldtitel wil aangaan.

Fernando Alonso eindigde al voor de vierde keer dit seizoen als derde. De 41-jarige veteraan is de enige die in zijn Aston Martin de twee Red Bulls nog een beetje kan bijhouden. ,,Die auto van mij is fantastisch”, zei de Spanjaard. ,,Het was wel een beetje eenzame race op plek drie. Ik had wat meer tegenstand verwacht van de Ferrari’s, maar die reden slechter dan gedacht.”

