Max Verstappen en engineer delen plaagstootjes uit: ‘Er is juist veel respect en vertrouwen tussen de twee’

Met videoMax Verstappen bekroonde een perfect raceweekend in België door na de sprintrace zondagmiddag ook de hoofdrace naar zijn hand te zetten . Toch leken bij Red Bull niet alle neuzen dezelfde kant op te staan. Terwijl hij ruimschoots aan de leiding lag, kibbelden Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase over de te volgen strategie.

Volgens de Britse Italiaan vroeg Verstappen in zijn laatste stint op de softs wel erg veel van de banden. ‘Max, de banden hebben veel slijtage, dus gebruik je hoofd een beetje’, liet hij weten over de boordradio. Het teken voor Verstappen om een plaagstootje uit te delen: ‘Ik kan ook nog een beetje extra pushen, dan kunnen we een pitstoptraining doen.’ ‘Nee, laten we dat niet doen’, reageert Lambiase droogjes.

Achteraf door Viaplay gevraagd naar het moment, verschijnt er een brede glimlach op het gezicht van Verstappen. ,,Ach, ik kon rustiger naar de finish rijden, wat we uiteindelijk hebben gedaan. Of ik kon meer gas geven en nog een extra pitstop maken. Dat is natuurlijk wat leuker om te rijden, maar uiteindelijk was het zo ook wel prima.”

Ook teambaas Christian Horner kon wel genieten van de discussie tussen de twee, die hij eerder al met een getrouwd stel vergeleek. ,,De dynamiek tussen een coureur en zijn engineer is iets unieks. Er is juist veel respect en vertrouwen tussen de twee. Omgaan met de emoties van een coureur tijdens de race hoort ook bij de taak van een engineer en dat maakt deze combinatie zo uniek.”

Achtste zege op rij

De Grand Prix van België verliep voor Verstappen zonder noemenswaardige problemen. De Nederlandse wereldkampioen won voor de achtste keer op rij. ,,Het bijzondere van deze race was dat ik vanaf plaats zes moest komen”, zei hij naderhand.

Vaak heerst Verstappen van begin tot eind, maar dat zat er deze keer niet in. Hoewel hij vrijdag ook de snelste was in de kwalificatie, werd hij vanwege een gridstraf teruggezet naar plek 6. ,,Vooral bij de start was het even oppassen”, aldus de coureur. ,,Ik heb geen risico’s genomen. Ik zag voor me ook wat schade ontstaan, dat wilde ik voorkomen.”

Volledig scherm Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase (tweede van rechts). © ANP / ANP

Daarna ging alles nagenoeg naar wens. De eerste paar rondjes consolideerde Verstappen. ,,Daarna ben ik gestaag opgeschoven, om uiteindelijk ook al relatief snel de leidende positie te pakken. Toen de mogelijkheid om aan te vallen zich voordeed hebben we dat gedaan. Vanaf de eerste positie is het toch wat makkelijker consolideren. Ik kwam in mijn ritme, het ging goed. Er was even wat regen, maar gelukkig gebeurden er verder geen gekke dingen.”

Pas eind augustus is de volgende race, in Zandvoort. Voor de GP België gaf Verstappen al aan zich op een korte vakantie te verheugen. ,,Maar zoals het nu gaat, mag het ook wel lekker zo doorgaan”, zei hij na de race in Spa. ,,Maar het is altijd fijn om het even rustig aan te kunnen doen. Even afstand nemen is ook niet slecht.”

