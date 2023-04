Max Verstappen duikt op de valreep toch nog onder snelste tijd Charles Leclerc in enige training

Met videoMax Verstappen heeft in extremis dan toch de snelste tijd genoteerd in de eerste en enige vrije training bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe duwde hij in de slotseconden Charles Leclerc van P1 af. De verschillen bovenaan de tijdenlijst waren klein en dat maakt de kwalificatie op voorhand alleen maar spannender.

De Formule 1 introduceert dit weekend een nieuw, revolutionair format. Hierna wordt er meteen gekwalificeerd en ook in de sessies op zaterdag staat er in Bakoe telkens veel op het spel, wat betekent dat de coureurs al hun voorbereidingen in één trainingsuurtje moesten proppen. Dat wil echter ook zeggen dat pech of een crash in VT1 zwaarder kan doorwegen dan ooit. Mocht je trainingstijd verliezen, sta je automatisch niet optimaal geprepareerd aan de start van de kwalificatie(s), de sprintrace én het hoofdnummer van zondag.

Dat zal vooral het team van Alpine meteen aan den lijve gaan ondervinden. Na een kwartier ontstonden er vlammen aan boord bij Pierre Gasly, die genoodzaakt was zijn auto stil te zetten. Het team meldde dat het ging om een probleem met de ‘hydraulische druk’ en hield uit voorzorg ook Esteban Ocon de rest van de training binnen. Terwijl de rode vlag van Gasly ook de rest van de coureurs kostbare tijd kostte, was het Kevin Magnussen die eveneens was stilgevallen. De Deen kreeg met zijn Haas te maken met een verlies van benzinedruk.

Gasly zorgt voor een rode vlag

Na de onderbreking bleef er nog iets meer dan een halve training over. Dat halfuurtje werd wederom volop benut, bijvoorbeeld voor de kwalificatiesimulaties in de slotfase. Daarin was het uiteindelijk toch Max Verstappen die de snelste tijd voor zijn rekening nam, al leek het daar lang niet op. Pas nadat de klok op nul stond, wist de Nederlandse leider in het wereldkampioenschap de sprong van P3 naar P1 te maken. Met zijn 1.42,315 was Verstappen 0,037s sneller dan Charles Leclerc en lag hij iets meer dan een tiende voor op teamgenoot Sergio Pérez. Fernando Alonso kreeg te maken met DRS-problemen en klokte geen representatieve tijd namens het dit seizoen zo sterk presterende Aston Martin.

Zo lijkt het in aanloop naar de kwalificatie (15.00 uur Nederlandse tijd) dicht bij elkaar te zitten en mogelijk meerdere kanten op te kunnen. Verzekert Verstappen zich alvast van pole position voor zondag?

