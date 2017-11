Max Verstappen: Dit seizoen een gemiste kans

,,Over het algemeen was dit seizoen een gemiste kans'', zegt de coureur van Red Bull op Verstappen.nl. ,,We zijn te vaak uitgevallen met problemen en dat moet volgend jaar natuurlijk een stuk beter. Ik denk wel dat het een heel leerzaam seizoen was. Het vormt je karakter. Je moet soms ook positief blijven op moeilijke momenten en dat heb ik dit jaar zeker geleerd'', aldus Verstappen, die zijn zege in Maleisië als hoogtepunt van het jaar noemt. ,,Na zoveel moeilijke races en uitvalbeurten was het heel fijn om die race te winnen.''