Max Verstappen deelt met magistrale prestatie in Miami ferme tik uit aan Sergio Pérez

Met een magistrale prestatie toonde Max Verstappen aan dat er nog steeds veel verschil in kwaliteit is tussen hem en Sergio Pérez. In de Grand Prix van Miami reed hij vanaf de negende plek soeverein naar voren voor zijn derde overwinning van het seizoen.

,,Minimaal tweede”, had Max Verstappen op zaterdagavond gezegd. Het was zijn antwoord op de vraag naar wat er realistisch gezien nog mogelijk was in de Grand Prix van Miami. Door een foutje en flink wat pech was hij zojuist slechts negende geworden in de kwalificatie. Het frustreerde hem, zeker omdat de wereldkampioen zichzelf iets kon verwijten. Hij was de controle over zijn Red Bull heel eventjes kwijtgeraakt in zijn eerste serieuze poging om poleposition te pakken. En een herkansing kreeg hij niet, doordat Charles Leclerc crashte en daarmee een rode vlag veroorzaakte.

Pérez profiteerde ervan. De Mexicaan heeft de laatste weken langzaam maar zeker meer momentum gekregen en kwam nu in de positie om de leiding in het wereldkampioenschap over te kunnen nemen. Maar dat maakte Verstappen totaal niet nerveus. ,,Het kampioenschap wordt dit weekend niet beslist”, reageerde de wereldkampioen. ,,Ik ben eerder in deze positie geweest. Soms heb je een paar teleurstellingen achter elkaar, maar dat betekent niet dat het het hele seizoen zo blijft. Het kan niet altijd perfect gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar wat hem schier onverslaanbaar maakt, is dat hij juist als er iets extra’s van hem gevraagd wordt, keer op keer heel dichtbij perfectie komt. En dat was in Miami niet anders. Want het kostte hem slechts vijftien ronden voordat hij op die tweede plek terecht kwam. Vooral het vernuft waarmee hij in één keer Haas-coureur Kevin Magnussen en Leclerc inhaalde sprak tot de verbeelding. Na drie ronden hield hij het duel voor zijn neus scherp in de gaten om met een perfecte timing dubbel toe te slaan.

Bekijk de inhaalactie op Magnussen en Leclerc.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gestart op de harde band met als doel zijn pitstop zo lang mogelijk uit te stellen, toonde hij zich bovendien opnieuw de koning van het bandenmanagement. Want in eerste instantie bleef de Nederlander al wonderbaarlijk dicht bij zijn teamgenoot, maar nog meer tot de verbeelding sprak de manier waarop hij tijdens zijn laatste fase op die harde band opnieuw flink sneller was dan Pérez.

Het had als resultaat dat er een écht gevecht kwam tussen beide Red Bull-coureurs, die de rest van het veld weer op een enorme achterstand reden. Die strijd begon Verstappen ondanks zijn snelheid op de harde band met een kleine achterstand op zijn teamgenoot. Met nog twaalf ronden te gaan op verse, mediumbanden kon de Nederlander na zijn late pitstop echter met een voordeel op jacht naar Pérez, die werd gesteund door een grote hoeveelheid uitzinnige Mexicaanse fans in Miami.

Maar dat hielp hem niet. Want het duurde slechts een paar ronden voordat Verstappen er voorbij was. Pérez verdedigde redelijk fel, maar kon zijn teamgenoot niet achter zich houden. En dus werd ‘minimaal tweede’, gewoon eerste voor de wereldkampioen. Met een magistrale prestatie deelde hij meer dan een ferme tik uit richting Perez. Want de Mexicaan werd geklopt ondanks de zeer ongelukkige kwalificatie van Verstappen. Het toonde andermaal aan dat er nog steeds een duidelijk verschil in kwaliteit is tussen beide Red Bull-coureurs. En dat Verstappen het momentum in het wereldkampioenschap niet zomaar uit handen geeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Getty Images via AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.