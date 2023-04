Max Verstappen blijft met beschadigde vloer steken op derde plaats in sprintrace, winst voor Sergio Pérez

Max Verstappen is in de eerste sprintrace van het seizoen blijven steken op de derde plaats. De Nederlander liep na een aanvaring met George Russell schade op aan zijn vloer en kwam op het circuit van Bakoe nooit meer in de buurt van de zege. Die overwinning ging naar zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de van pole begonnen Charles Leclerc verschalkte.