Max Verstappen blijft hongerig voor Braziliaans sprintweekend: ‘Gaan vol voor die vijftiende zege’

In Brazilië hoopt Max Verstappen verder te gaan met het herschrijven van de geschiedenisboeken, op jacht naar zijn vijftiende seizoenszege. ,,De auto is héél sterk en winnen in Brazilië is fantastisch. Maar zo’n sprintweekend, daar ben ik geen fan van.”

Door Arjan Schouten



Vers opgeladen na een paar dagen in het Brazilië van zijn vriendin Kelly verscheen Max Verstappen vandaag onverminderd gretig voor de internationale media. Op het circuit van Interlagos mag voor hem dan niets meer op het spel staan, met beide wereldtitels al binnen, dat betekent niet dat Verstappen wat gas terug zal nemen. Na veertien zeges kan hij ook statistisch qua winstpercentage nog de beste coureur ooit worden met winst in de laatste twee races. Niet dat die statistieken hem uit zijn slaap houden, maar als er geracet wordt, wil Verstappen nu eenmaal winnen. ,,Of die vijftiende zege hier volgt? We hebben een goede kans, denk ik”, vertelde de Limburger, die de laatste drie races in Mexico, Amerika en Singapore ook al won. ,,De auto is héél sterk, dus we gaan er vol voor.”

Stond Mexico in het teken van het boycot dat Verstappen afkondigde tegen de Britse media-partij Sky na uitlatingen van pitreporter Ted Kravitz, voor het raceweekend in Brazilië is de vrede weer getekend. ,,We hebben er een streep onder gezet, gaan weer door”, vertelde Verstappen kort over de stand van zaken. Na gesprekken in Engeland is besloten dat de Nederlander en de rest van Red Bull Racing weer voor de microfoons van het in de paddock zeer aanwezige Sky verschijnen. ,,Ik praat weer met ze, kijk er naar uit.”

Op het asfalt van Interlagos wacht een sprintweekend, met kwalificatie op vrijdag, sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Niet voor het eerst liet de Limburger zich kritisch uit over die opzet, die volgend jaar liefst zes keer terugkeert. ,,Ik ben er geen groot fan van, het voelt dat we niet écht racen. Oké, er zijn een paar punten te behalen, maar je weet ook dat je niks kan riskeren, met de échte punten die in race wachten. Je doet geen pitstop, er wordt nauwelijks ingehaald. Iedereen mag z’n mening hebben, maar ik vind het niet zo boeiend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.