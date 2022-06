Max Verstappen aast op Silverstone-revanche: zo laat komt hij dit weekend in actie

Met het rood-wit-blauw om de schouders denkt Riejanne Markus aan Amy Pieters: ‘Deze is voor haar’

Het NK was voor de vrouwen niet zomaar een strijd om de titel en de rood-wit-blauwe trui. Het ging erom wie de opvolger zou worden van de onfortuinlijke Amy Pieters. Vriendin Riejanne Markus was de gelukkige. ,,Vorig jaar vierden we haar titel samen. Nu ga ik deze week zeker bij haar langs.’

25 juni