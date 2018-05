'Max krijgt een les in geduld hebben'

Door Rik Spekenbrink



Max Verstappen zit niet in de beste fase van zijn racecarrière. Helpt het dan als je een grand prix gaat rijden op het circuit waar je je eerste race won?



Tom Coronel: ,,Tuurlijk, dat geeft toch wel een beetje zelfvertrouwen en dat is heel belangrijk, ook voor Max. Dit zijn mannen die zich niet snel laten leiden en misleiden door de buitenwereld, maar het helpt heus wel. Je wordt er deze dagen toch als herinnerd en dat is fijn.”



Amber Brantsen: ,,Ja, Spanje! Wat een sensatie was dat! Het wordt nooit meer zo mooi als die allereerste overwinning, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat je toch niet hoopt dat het hem een extra boost geeft. Maar in alle eerlijkheid: Max zal dit gewoon weer als een nieuwe race zien, een nieuw gevecht, waarin hij zich opnieuw moet zien te bewijzen. Alles ligt open.”

Verstappen kan zich na vier teleurstellende races geen misser meer veroorloven. Hij lijkt altijd onbewogen en onverstoorbaar. Wat denken jullie, doet dit iets met hem?



Coronel: ,,Je kan als coureur in een euforische modus zitten, dan lukt alles, en Max zit nu niet in een net-niet-modus. Net niet is in de Formule 1 alleen helemaal niet. En als die mindere races elkaar opvolgen, gaat het pijn doen. Dus die positiviteit moet terugkomen. De finish halen is iedere race het uitgangspunt natuurlijk, maar hij zal toch de auto instappen met het idee één tandje minder risico te nemen dan normaal. Vergeet niet dat dit een circuit is waar de marges kleiner zijn, omdat iedere coureur door het vele testen elke vierkante centimeter van de baan kent. En Spanje is een bandenvreter: je kan niet constant op de limiet kan rijden. Je moet in de bochten nét die stress uit de banden halen, dat haarfijn aanvoelen. Dat kan Max.”

Brantsen: ,,Natuurlijk doet dit hem veel. Hij heeft zijn fout toegegeven na China en Red Bulls teambaas Christian Horner heeft hem en teamgenoot Ricciardo heel duidelijk gemaakt dat zo’n crash als in Bakoe niet meer mag gebeuren. Kijk, Max kwam de Formule 1 in als groot talent en er werd geroepen dat hij de klus wel even ging klaren. Die favorietenrol wil hij natuurlijk waarmaken. Nu krijgt hij een les in geduld hebben. Maar dat houdt natuurlijk ergens op.”

Lewis Hamilton leidt het kampioenschap, maar Sebastian Vettel en Ferrari lijken misschien wel sterker. Wat zegt jouw glazen bol voor deze grand prix?



Coronel: ,,Ik ben een Hamilton-fanaat, om het simpele feit dat hij een killer is en geen janker. Hij vreet het dashboard eruit. En hij is slim, hij raapt dit seizoen punten op als je ze niet meer verwacht. Maar ik vrees dat Ferrari, Vettel dus, sterker gaat zijn. Bij de testwedstrijden in Spanje waren ze by far sneller. Waar er twee vechten om een been, kan ook Valtteri Bottas er mee van heen gaan. Vergeet hem niet.”