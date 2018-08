Max kijkt uit naar Spa: 'Mijn favoriete gedeelte is Pouhon'

,,Het is altijd speciaal om op Spa te racen'', zegt Verstappen in een interview op Verstappen.nl. ,,Ik ben op een uur rijden van het circuit geboren, dus het is min of meer een thuisrace voor mij.''



,,Eau Rouge is natuurlijk speciaal, maar mijn favoriete gedeelte is Pouhon: die linkerbochten voelen geweldig'', vertelt Verstappen, die ook nog wel een toeristische tip in petto heeft voor de fans. ,,Als je op Spa bent, moet je de wafels en frietjes proberen. Ze zijn een traditie en heerlijk.”