Max kent Istanbul Park vooral van F1-game: ‘Nu zin om er met echte auto te rijden’

Grafiek van circuitTurkije, wéér een nieuwe halte voor veel van de huidige Formule 1-coureurs. Negen jaar is de koningsklasse er niet geweest. Iedereen praat over bocht acht, een imposante lange doordraaier naar links. ,,Zwaar voor de nek, maar dat moet normaal geen probleem zijn’’, verwacht Max Verstappen.

Door Arjan Schouten

Autodrom Istanbul Park, het is het zoveelste nieuwe decor waar Max Verstappen dit wonderlijke jaar komt. Formule 1 was er voor het laatst in het voorjaar van 2011, toen de Nederlander pas dertien jaar was. ,,Ik ken het circuit vooral van een Formule 1-game, dat ik jaren terug veel speelde. Het ziet er wel interessant uit’’, vertelde Verstappen vandaag aan de wereldpers in Turkije. ,,Ik heb nu wel zin om er ook met een echte auto te rijden.’’

Dat gebeurt morgen, tot dan doet hij het met de informatie die hij vergaarde van de ritten op de simulator. Waar collega’s vanmorgen druk waren met wandelen, rennen en fietsen over het onbekende circuit, gelooft Verstappen het allemaal wel. ,,Een track walk doe ik al heel lang niet meer, dan rijd ik in de vrije training het eerste rondje wel wat langzamer.’’

Volledig scherm Max Verstappen. © BSR Agency

In alle bespiegelingen ging het vandaag voortdurend over bocht 8. Niet zo gek ook, met één vluchtige blik op de circuitkaart ziet iedereen dat hier een interessant obstakel wacht. Een lange doordraaier naar links, bestaande uit wat losse knikken die in een vloeiende lijn genomen worden. Wie naar de coureurs luistert, weet dat ‘ie hier en daar wat wordt gevreesd, net als vroeger. ,,Het zal wel voluit gaan daar, nu’’, verwacht Verstappen. ,,Maar je hebt wel die g-krachten een paar seconden lang op je lijf, dus dat wordt wel interessant daar.’’

Zwaar op de nek, dus. Een coureur kan zich er tegen wapenen met pads in de cockpit, om de klappen wat op te vangen. Maar Verstappen begint er niet aan. ,,Dat deed ik in de Formule 3 voor het laatst, mijn vader lachte me uit. Sindsdien heb ik nog liever dat m’n hoofd eraf valt. Maar ik denk niet dat het heel spannend wordt daar, hoor. We hebben goed getraind, die bocht moet normaal geen probleem zijn.’’

Volledig scherm Het parkoers in Istanboel. © ANP Graphics

Naar historische data heeft Verstappen niet gekeken. ,,Het is zo lang terug dat ze hier geweest zijn. Nog voor het hybride tijdperk. We rijden met nieuwe auto’s, op nieuw asfalt. We beginnen echt weer van nul.’’

Pushen

In Istanboel rijdt zijn werkgever Red Bull Racing voor de driehonderdste keer mee in de Formule 1. Verstappen hoopt opnieuw op het maximale. Doorgaans is dat dit jaar het podium, als pech hem bespaard blijft. ,,Ik weet dat ik niet kan vechten om de wereldtitel, maar ik blijf mezelf pushen voor het maximale resultaat. Dat is elk weekend hetzelfde verhaal.’’

Bij de vorige race in Imola doorkruiste een klapband een mooi resultaat. Tot die tijd had hij vol uitzicht op plaats twee, tussen beide Mercedessen. ,,Daar ging het prima, dat is beter dan racen in niemandsland. Ik zat er kort op daar.’’