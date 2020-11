Max is zijn vader na 1 interland al voorbij: ‘Na tien minuten even op de klok gekeken’

Bij zijn debuut in de Mannschaft trad Max niet alleen in de voetsporen van zijn vader Martin, hij haalde hem ook meteen in. De voormalige Bundesliga-topscorer kwam in 2002 in zijn enige interland voor Duitsland tegen Argentinië (0-1) niet verder dan een invalbeurt van zeven minuten. ,,Na tien minuten heb ik even kort op de klok gekeken’’, lachte de linksback. ,,Ik was zeer tevreden dat ik hem had ingehaald.’’