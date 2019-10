‘Max is ook gewoon een menneke van 22’

Als ik me niet vergis ben jij ook fan van de Formule 1 en Max Verstappen? Twan van Gendt: ,,Zeker. Ik keek vroeger al, in de tijd van Michael Schumacher. Daarna ben ik de interesse even verloren, vond ik er minder aan. Maar sinds Max Verstappen meerijdt en eigenlijk vooral sinds hij een competitieve auto heeft, kijk ik geregeld. In onze BMX-ploeg hebben we ook een onderlinge Formule 1-poule, maar ik sta geloof ik derde of vierde. Voorspellen is niet mijn sterkste kant.”

Herken je ook iets van jezelf in Verstappen?

,,Oh, zeker. De impulsieve acties, die soms goed uitpakken maar niet altijd. Inhalen op een plek waar het eigenlijk niet kan. En soms ook een gewaagde uitspraak in het heetst van de strijd. Wat hij doet en wat hij zegt dus. Tja, soms sta je dan meteen na een fout van iemand voor de camera. Ga je dan heel correct antwoord geven? Nee dus. Want je wil winnen. Ik heb Max één keer ontmoet, bij de Zeepkistenrace in Valkenburg, daar zaten we samen in de jury. Dan zie je dat het ook gewoon een menneke van 22 is, zonder sterallures. Alleen wel een menneke dat verrekte goed kan autorijden. Hij is net als ik toen ik zo oud was. Alleen zit hij in een veel grotere sport, waar veel meer bij komt kijken. Hij heeft al gigantische stappen gezet de afgelopen jaren.”